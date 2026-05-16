Italia auto falcia pedoni in centro | l’autista fugge e accoltella passante Bilancio gravissimo

Nel cuore della città, un’auto ha improvvisamente invaso la zona pedonale, investendo diversi passanti e provocando numerosi feriti, tra cui almeno due in condizioni critiche. L’autista si è dato alla fuga a bordo del veicolo, ma poco dopo è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine. Durante l’intervento, l’uomo ha anche aggredito con un coltello un passante presente sul luogo. La scena si è svolta in un pomeriggio di normale afflusso, trasformandosi in un episodio di grande impatto per i presenti.

Un pomeriggio qualunque, nel pieno centro, si è trasformato in pochi secondi in una scena di choc. In una delle strade più frequentate, un’auto ha invaso l’area pedonale travolgendo diversi passanti e causando un bilancio pesante di feriti, con almeno due persone in condizioni critiche. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire dinamica e motivazioni, mentre sul posto si è mossa una macchina dei soccorsi imponente. L’episodio è avvenuto nel cuore di Modena, lungo via Emilia centro, dove in quel momento erano presenti numerose persone. Il veicolo, una Citroen C3, proveniva dalla zona di largo Garibaldi e, secondo le prime ricostruzioni, procedeva a velocità sostenuta prima di piombare sui pedoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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