Quattro persone sono rimaste ferite dopo che un’auto ha travolto un gruppo di pedoni nel centro di una città italiana. Due di loro si trovano in condizioni gravi, mentre gli altri sono stati medicati sul posto o trasportati in ospedale. L’autista è stato fermato dalle forze dell’ordine e ha dichiarato di aver avuto un sospetto terribile. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato il veicolo per ulteriori accertamenti. La scena si è svolta in pieno giorno, tra la gente che passeggiava normalmente.

Il sole del pomeriggio illuminava una giornata come tante altre, con le persone che passeggiavano tranquillamente, concedendosi un momento di relax, tra chiacchiere e sguardi alle vetrine. In un istante, la normalità è stata spazzata via dal rombo improvviso di un motore e dallo stridore degli pneumatici sull’asfalto. Senza dare il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, un’auto è piombata sulla folla a forte velocità, trasformando una via dello struscio in uno scenario di puro terrore. Le grida dei passanti hanno squarciato l’aria mentre il veicolo travolgeva chiunque si trovasse sul suo percorso, lasciando dietro di sé una scia di sofferenza e panico prima di terminare la sua corsa distruttiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, auto falcia pedoni in centro: Bilancio di 7 feriti, due gravi. Autista fermato: “Terribile sospetto”

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