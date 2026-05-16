IONIQ 3 l’elettrica senza compromessi
La Hyundai IONIQ 3 rappresenta un momento chiave nella strategia di veicoli elettrici della casa automobilistica coreana. La vettura viene presentata come un modello che punta a eliminare i compromessi tipici delle auto elettriche, offrendo caratteristiche e prestazioni avanzate. La sua progettazione si concentra su autonomia, design e tecnologia, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di chi desidera un’auto elettrica senza rinunciare a comfort e funzionalità. La presentazione ufficiale ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori del settore automobilistico.
di Luca Talotta La Hyundai IONIQ 3 segna un passaggio importante nella strategia elettrica della casa coreana. Presentata durante la Milano Design Week 2026, la nuova hatchback compatta amplia la gamma IONIQ con un modello pensato specificamente per l’Europa, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più accessibile, concreta e quotidiana. Hyundai punta su un equilibrio sempre più raffinato tra design, efficienza e tecnologia, introducendo soluzioni che riflettono una visione chiara: rendere l’auto elettrica non solo sostenibile, ma anche desiderabile e funzionale. Il primo elemento che colpisce della IONIQ 3 è la silhouette ’Aero Hatch’, una configurazione inedita che combina efficienza aerodinamica e spazio interno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Hyundai Ioniq 9 – The Electric SUV That Changes Everything
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