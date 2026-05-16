Internazionali Bolelli-Vavassori conquistano la finale del doppio | i primi a farlo nell’Era Open

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha raggiunto la finale nel torneo di doppio. Questa qualificazione rappresenta un risultato storico, in quanto sono diventati i primi a conquistare una finale di doppio nell’Era Open di questa manifestazione. La loro vittoria permette di qualificarsi di diritto alla fase finale del torneo, portando l’Italia tra le nazioni più rappresentate nelle fasi decisive del torneo.

Roma, 16 maggio 2026 – E’ una splendida vittoria quella arrivata agli Internazionali d’Italia 2026 dalla coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il doppio maschile supera il duo formato dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski con il risultato di 7-6(9), 3-6, 10-6, sotto il ritrovato sole di Roma. Bolelli e Vavassori arrivano per la prima volta nella finale del torneo del doppio maschile. ad attenderli, per vincere il trofeo romano ATP, sarà la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, già campioni a Roma nel 2024. E’ una conquista storica per gli Azzurri, prima coppia ad arrivare in finale nell’Era Open. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8

Sullo stesso argomento

Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio al Miami OpenMIAMI (STATI UNITI) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul...

Bolelli Vavassori oggi in finale al Miami Open: a che ora e dove vedere la finale del doppio maschileSimone Bolelli e Andrea Vavassori oggi giocano la finale del Miami Open di doppio maschile.

Per la prima volta, Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la finale agli Internazionali d'Italia. La coppia azzurra si è assicurata l’accesso all’atto conclusivo superando Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo oltre due ore di battaglia x.com

Internazionali d’Italia 2026, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico. Domenica la sfida per il titolo contro Gra ... sportface.it

L’Italia già esulta: Bolelli e Vavassori per la prima volta in carriera in finale a Roma. Ora Granollers/ZeballosPrima finale in carriera agli Internazionali d'Italia per Bolelli e Vavassori: domani sfidano Granollers e Zeballos ... ilfattoquotidiano.it