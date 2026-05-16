Nella notte si è verificato un grave incidente stradale a Como, coinvolgendo un’auto che si è schiantata contro un ostacolo. A perdere la vita è stato un giovane di 21 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno ancora analizzando le cause e le dinamiche dell’incidente.

Tragedia nella notte a Como, dove un ragazzo di appena 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri due coetanei quando, per cause ancora tutte da chiarire, la vettura è finita violentemente contro un ostacolo. L’impatto è stato devastante. I soccorritori, arrivati rapidamente sul posto, hanno tentato ogni possibile intervento, ma per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso direttamente sul luogo dell’incidente. Gli altri due ragazzi che si trovavano nell’auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Giovanissimo, la sua vita spezzata così”. Tragedia in Italia, schianto devastante

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