Inceneritore da ampliare Il Tar prende più tempo

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di prendersi più tempo prima di emettere una sentenza sul progetto di ampliamento dell’inceneritore a Castiraga Vidardo. Finora, non ci sono state decisioni definitive, ma il procedimento giudiziario si è spostato in una nuova fase. Questo ritardo potrebbe influenzare le tempistiche e le eventuali future realizzazioni dell’impianto. La questione rimane al centro di attenzione, senza che siano ancora state prese misure concrete o emesse sentenze definitive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nessuna decisione, ma un nuovo passaggio giudiziario destinato a pesare sul futuro del progetto dell’ inceneritore di Castiraga Vidardo. Si è tenuta giovedì di fronte al Tar l’udienza relativa a due dei quattro ricorsi presentati da Ecowatt contro gli atti legati all’ampliamento dell’impianto previsto nel comune di Castiraga Vidardo e verso il quale Provincia, Regione Lombardia, Comune e cittadinanza avevano espresso fin da subito la loro contrarietà. Nell’udienza il collegio ha ascoltato tutte le parti coinvolte senza però formulare domande dirette. A intervenire sono stati i legali di Ecowatt, in qualità di ricorrente, insieme a Regione Lombardia e Provincia di Lodi come parti resistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inceneritore da ampliare. Il Tar prende più tempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Comune da sciogliere, il Tar prende tempo: pressing sul Prefetto TAR: 3 comuni bloccano co-inceneritore di Atri, udienza il 21 ottobreUn’udienza decisiva è stata fissata per il 21 ottobre 2026 alle ore 10 presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sezione prima di... Inceneritore da ampliare. Il Tar prende più tempoNessuna decisione, ma un nuovo passaggio giudiziario destinato a pesare sul futuro del progetto dell’inceneritore di Castiraga Vidardo. Si è tenuta giovedì di fronte al Tar l’udienza relativa a due ... ilgiorno.it Montello, in mille contro l’inceneritore: Opera inutile e pericolosa. Si mobilitano anche i sindaciMontello (Bergamo), 6 ottobre 2025 – Nuova manifestazione di protesta di associazioni ambientaliste, amministratori comunali, esponenti politici e cittadini contro l’inceneritore di Montello, un ... ilgiorno.it