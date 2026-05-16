Inceneritore da ampliare Il Tar prende più tempo
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di prendersi più tempo prima di emettere una sentenza sul progetto di ampliamento dell’inceneritore a Castiraga Vidardo. Finora, non ci sono state decisioni definitive, ma il procedimento giudiziario si è spostato in una nuova fase. Questo ritardo potrebbe influenzare le tempistiche e le eventuali future realizzazioni dell’impianto. La questione rimane al centro di attenzione, senza che siano ancora state prese misure concrete o emesse sentenze definitive.
Nessuna decisione, ma un nuovo passaggio giudiziario destinato a pesare sul futuro del progetto dell’ inceneritore di Castiraga Vidardo. Si è tenuta giovedì di fronte al Tar l’udienza relativa a due dei quattro ricorsi presentati da Ecowatt contro gli atti legati all’ampliamento dell’impianto previsto nel comune di Castiraga Vidardo e verso il quale Provincia, Regione Lombardia, Comune e cittadinanza avevano espresso fin da subito la loro contrarietà. Nell’udienza il collegio ha ascoltato tutte le parti coinvolte senza però formulare domande dirette. A intervenire sono stati i legali di Ecowatt, in qualità di ricorrente, insieme a Regione Lombardia e Provincia di Lodi come parti resistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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