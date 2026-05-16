Inaugurato in via Poveromini il centro ascolto Caritas

Domenica scorsa, in via Poveromini, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede del centro ascolto e del magazzino della Caritas di Lugo. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale di uno spazio che ospita le attività di ascolto e accoglienza della diocesi. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e membri della comunità locale. La struttura si trova nel quartiere e rappresenta un punto di riferimento per le persone che cercano supporto e assistenza.

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Una inaugurazione attesa da tempo quella che si è svolta domenica scorsa, in via Poveromini dove le porte della nuova sede del centro di ascolto e del magazzino della Caritas di Lugo si sono aperte ufficialmente. Lo spazio sostituisce quello in cui l’Associazione ha operato per anni, situato in piazza Cavina, divenuto ormai improponibile per le dimensioni dei locali, troppo piccoli soprattutto per poter ospitare le merci stoccate, distribuite alle famiglie bisognose sotto forma di pacchi alimentari. L’attività di sostegno rivolta anno scorso a 180 nuclei famigliari composti per il 45% da stranieri, ha movimentato, sempre nel 2025, 40... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato in via Poveromini il centro ascolto Caritas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un risultato che parla di comunità: inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldoleseSabato pomeriggio, nel piazzale della Chiesa di San Francesco, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldolese. Inaugurato il nuovo centro servizi ConfesercentiÈ stato inaugurato lunedì, in via Flaminia 508, il nuovo centro servizi di Confesercenti Pesaro e Urbino, rivolto a imprese e cittadini.