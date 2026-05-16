Imola tra crisi demografica e nuove visioni per l’autodromo

A Imola si affrontano due sfide principali: una crisi demografica che preoccupa il tessuto sociale e le strategie per rilanciare l’autodromo, cercando di trasformarlo in un polo dedicato a festival e triathlon. Nel frattempo, alcuni cittadini chiedono aperture di nuove banche e assicurazioni nel centro cittadino, spinti dalla volontà di rivitalizzare l’area commerciale. Questi temi sono al centro di dibattiti e proposte che coinvolgono amministratori e residenti, senza ancora trovare una soluzione definitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui