Il racconto delle farmaciste di Manoppello che hanno salvato il giovane in shock anafilattico

Nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio, a Manoppello, un giovane impegnato nella coltivazione di pomodori in campagna è stato punto da un insetto. Immediatamente, alcune farmaciste del paese sono intervenute, somministrando un trattamento d’emergenza. Il giovane si trovava in condizioni di shock anafilattico e ha ricevuto assistenza sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi. Le farmaciste hanno agito rapidamente, contribuendo a stabilizzare la situazione prima del trasporto in ospedale.

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Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio a Manoppello, dove un giovane è stato colpito da una puntura di insetto mentre era impegnato a piantare pomodori in campagna. Probabilmente una vespa o un calabrone gli hanno provocato una grave reazione allergica culminata in uno shock anafilattico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viene punto da un insetto e va in shock anafilattico, salvato in farmacia a ManoppelloDopo essere stato punto da un'ape un apicoltore che ha iniziato ad avvertire i classici sintomi dello shock anafilattico. Il racconto delle farmaciste di Manoppello che hanno salvato il giovane in shock anafilatticoIl ragazzo, di circa 30 anni, è giunto in farmacie dopo aver accusato i classici sintomi dello shock anafilattico ... ilpescara.it