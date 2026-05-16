Il racconto delle farmaciste di Manoppello che hanno salvato il giovane in shock anafilattico
Nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio, a Manoppello, un giovane impegnato nella coltivazione di pomodori in campagna è stato punto da un insetto. Immediatamente, alcune farmaciste del paese sono intervenute, somministrando un trattamento d’emergenza. Il giovane si trovava in condizioni di shock anafilattico e ha ricevuto assistenza sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi. Le farmaciste hanno agito rapidamente, contribuendo a stabilizzare la situazione prima del trasporto in ospedale.
Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio a Manoppello, dove un giovane è stato colpito da una puntura di insetto mentre era impegnato a piantare pomodori in campagna. Probabilmente una vespa o un calabrone gli hanno provocato una grave reazione allergica culminata in uno shock anafilattico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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