Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 22 maggio | finale di stagione

Da 2anews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della settimana dal 18 al 22 maggio, la soap televisiva conclude la sua stagione con alcuni eventi chiave. Durante questi giorni, vengono trasmesse le ultime puntate che culminano con il finale di stagione. La narrazione si concentra sulle vicende dei personaggi principali, portando a risoluzioni di situazioni aperte e a sviluppi finali. I telespettatori assisteranno a momenti di tensione e cambiamenti importanti nelle trame che hanno accompagnato questa edizione.

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Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 maggio. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della soap. Irene si apre con Delia e le confida tutta la sua preoccupazione per Cesare. Johnny prova a sostenerla, ma deve fare i conti con il ricatto di zia Sandra. Nel frattempo, Mirella ammette a Mimmo di non essere convinta che Luigi sia davvero cambiato e di avere seri dubbi sulla possibilità di costruire un futuro insieme a lui. Odile riceve una risposta sorprendentemente positiva dopo il debutto della collezione Flower Power e ringrazia chi le è stato vicino. Grazie all’aiuto di Adelaide, Rosa e Marcello riescono finalmente a riabbracciarsi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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