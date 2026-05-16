Il futuro in una settimana Resta aperto lo spiraglio C

I rappresentanti di Sportheca, azienda di marketing brasiliana che controlla Br Football Italia, sono atterrati ieri. La società italiana, che dal 19 febbraio ha acquisito il 95% delle quote di una squadra locale, ha ora un contatto diretto con i vertici della multinazionale. Resta ancora da capire quale sarà l’esito di alcune decisioni in sospeso, ma l’arrivo dei rappresentanti stranieri segna un passaggio importante nel percorso di gestione e sviluppo del club.

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Come da programma, ieri sono atterrati i rappresentanti di Sportheca, l’azienda di marketing brasiliana che controlla Br Football Italia, la società che dallo scorso 19 febbraio ha rilevato il 95% delle quote del Pontedera. L’avvocato e il responsabile finanziario della nuova proprietà resteranno una settimana, fino a venerdì 22 maggio, durante la quale, in accordo con chi è rimasto della precedente dirigenza locale, pianificheranno le strategie per la stagione 2026-27. Oltre a confermare la volontà di produrre la documentazione necessaria per accedere alle liste delle squadre che potranno essere riammesse o ripescate alla Serie C nel caso in cui si verifichino carenze di organico e diventi necessario ripristinare il numero di 60 club che si devono presentare al via della terza serie nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro in una settimana. Resta aperto lo spiraglio C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Targeted | Critical Role | Campaign 4, Episode 25 Sullo stesso argomento Dybala tra Roma e calciomercato: il futuro resta apertoQuello che fino a poche settimane fa sembrava un addio quasi inevitabile, oggi il futuro di Paulo Dybala non è così scontato. Corriere dello Sport – spiraglio aperto per il contratto2026-02-27 08:38:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Uno spiraglio per Vlahovic, l’incontro con... Dusan Vlahovic al centro del futuro bianconero? Giampaolo Pazzini non ha dubbi: se il serbo sta bene fisicamente, resta uno dei top player assoluti della Serie A. E spinge per una sua conferma alla Juventus visto l'ottimo rapporto con Spalletti x.com Bologna, il futuro resta in attesa. A Bergamo per chiudere al meglioL’incontro tra Italiano e i dirigenti slitta ancora: sarà prima dell’Inter. Intanto domani va blindato l’ottavo posto ... msn.com Perugia, il futuro resta in sospeso: i nodi da scioglieredi Carlo Forciniti Ancora una settimana mal contata di attesa. Poi il futuro del Perugia comincerà ad assumere contorni più chiari. Più definiti. In questa fase tutto, se non molto, passa dal futuro d ... umbria24.it