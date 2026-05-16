A Orvieto si fa strada una trattativa importante riguardante il club della Rupe, stimato fino a 250mila euro. Le discussioni si svolgono in modo riservato e veloce, con le parti coinvolte che cercano di definire gli ultimi dettagli in tempi molto stretti. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali, ma sembra che la questione possa portare a cambiamenti significativi per la società calcistica locale, che da tempo rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

ORVIETO La trattativa è serrata, le bocche cucite, ma il puzzle ha tutte le caselle pronte ad andare ognuna al proprio posto in tempi strettissimi anche se a farne le spese rischia di essere un pezzo di storia calcistica orvietana. Il sistema per evitare il fallimento della Ternana passa attraverso il possibile accordo di cui stanno definendo in queste ore gli ultimi particolari il presidente dell’ Orvietana, Roberto Biagioli (foto) e il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Lo schema è ormai chiaro. Se venerdì 22 maggio andrà deserta, come appare probabile, anche la seconda asta per l’acquisizione del titolo sportivo delle Fere, si potrebbe... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il club della Rupe vale fino a 250mila euro

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