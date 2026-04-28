Animiamo i classici | continua il percorso tra cinema e creatività nelle scuole di Napoli

Il progetto “Animiamo i classici” continua a coinvolgere le scuole di Napoli, attirando un numero crescente di studenti e insegnanti. Promosso dall’Istituto Superiore ‘Alfonso Casanova’ in collaborazione con SIEDAS, l’iniziativa unisce cinema e creatività, offrendo agli studenti l’opportunità di reinterpretare i classici attraverso attività legate alle arti visive e allo spettacolo. La partecipazione si sta consolidando, con sempre più scuole che scelgono di aderire all’iniziativa.

Prosegue con crescente partecipazione ed entusiasmo il progetto “ Animiamo i classici ”, promosso dall’ Istituto Superiore ‘Alfonso Casanova’ di Napoli in collaborazione con SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. L’iniziativa si inserisce nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CiPS), sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al Canova di Napoli con “Animiamo i classici”, studenti alle prese con corsi di animazione e post-produzione. Avviato nel mese di marzo, il progetto si svilupperà fino alla fine di maggio, offrendo agli studenti un articolato percorso di formazione che li introduce ai linguaggi del cinema, dell’audiovisivo e della scrittura per immagini.🔗 Leggi su Funweek.it

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