Le New Balance TF100 hanno una suola davvero unica nel suo genere
Le New Balance TF100 si distinguono per una suola particolarmente innovativa, che le rende facilmente riconoscibili. Queste scarpe sono tra i modelli presenti sul mercato e vengono selezionate dagli editor di GQ Italia. Quando si acquista un prodotto tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le New Balance TF100 arrivano in un momento in cui sembrava quasi impossibile inventare qualcosa di davvero nuovo nel mondo delle sneaker. L’industria vive in un flusso continuo di lanci settimanali, collaborazioni mensili e reinterpretazioni d’archivio stagionali: attirare l’attenzione senza ricorrere a effetti speciali è diventato uno sport estremo. Eppure, le New Balance TF100 ci riescono al primo sguardo. Non grazie al colore, né a una campagna urlata o...🔗 Leggi su Gqitalia.it
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New Balance Debuts the Bold TF100 in a Dark Brown and Black ColorwayFeaturing an aggressive split FuelCell midsole, the new model arrives in inline Black and Brown colorways, plus a premium high-fashion take. hypebeast.com
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