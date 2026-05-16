Il capodanno Rai farà tappa a Messina l' annuncio di Matilde Siracusano con Scurria | Vetrina nazionale da oltre 10 milioni di spettatori

Il tradizionale spettacolo di Capodanno della Rai si svolgerà a Messina, come annunciato dal sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. L’evento, intitolato “L’Anno che Verrà”, è uno degli appuntamenti televisivi più visti nel paese, con un’audience di oltre dieci milioni di spettatori. La trasmissione sarà condotta in città, coinvolgendo diverse realtà locali e trasmettendo in diretta nazionale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli.

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Il Capodanno Rai farà tappa a Messina. A ufficializzare la notizia è il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, che annuncia lo svolgimento in città di “L’Anno che Verrà”, uno degli appuntamenti televisivi più seguiti in Italia, capace di raggiungere oltre dieci milioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAPODANNO 2026 MESSINA Sullo stesso argomento Messina al centro del Governo: Scurria e Siracusano da Meloni? Cosa sapere Scurria e Siracusano incontrano Meloni e i ministri Lollobrigida, Nordio, Bernini e Mazzi a Roma. Messina, la mossa di Scurria: Siracusano per sbloccare lo StrettoIl dibattito a Messina si accende con una mossa strategica del centrodestra che punta a ridefinire i rapporti di forza tra il governo locale e le... L’anno che verrà, Siracusano annuncia: il Capodanno Rai si terrà a MessinaImportante annuncio di Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato di Messina di Forza Italia: il prossimo Capodanno Rai, L‘Anno che Verrà, uno degli eventi televis ... strettoweb.com La Rai sceglie Messina per la diretta di capodanno 2028MESSINA. La Rai ha scelto Messina per attendere l’arrivo del 2028 in piazza: lo ha annunciato in un video la sottosegretaria Matilde Siracusano, di Forza Italia, che ha spiegato che il 31 dicembre 202 ... letteraemme.it