Il Bayern Monaco ha concluso la stagione di Bundesliga con una vittoria per 5-1 contro il Colonia. Durante l'incontro, il giocatore Kane ha segnato più di un gol, attirando l'attenzione per le sue prestazioni. Alla fine della partita, tre giocatori hanno salutato i tifosi e lasciato definitivamente il club. Ora il focus si sposta sulla prossima finale di coppa, prevista nelle prossime settimane. La squadra si prepara a disputare l’ultimo impegno ufficiale della stagione.

Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Xabi Alonso dice sì al Chelsea: intesa definita! Adesso manca solo l’annuncio, tutti gli aggiornamenti Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Udinese senza Zaniolo nelle ultime due partite: come Runjaic cambierà la formazione e cosa aspettarsi per il futuro del trequartista. Dentro al suo momento! Cherubini: «Alla Juve, il ruolo di direttore sportivo era più focalizzato sull’aspetto tecnico. Con il Parma invece.» Il Bayern... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Bayern Monaco chiude la Bundesliga con un Kane in versione alieno: in tre salutano e lasciano definitivamente i bavaresi! Ora la Coppa

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Harry Kane Goal Vs PSG | Bayern Munich PSG FT 1-1

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