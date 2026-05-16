Il Bayern domina in Bundesliga col 35° titolo e il record di 122 gol | ma il Grande Torino fece meglio
Il Bayern Monaco ha vinto il suo 35° titolo in Bundesliga e ha segnato 122 gol in 34 partite di campionato, confermandosi come la squadra più prolifica della stagione. La squadra ha concluso il campionato con una vittoria per 5-0 contro il Colonia, rafforzando il record di reti segnate. Tuttavia, il record di gol realizzati in una singola stagione è stato stabilito dal Grande Torino, che nel 1947-48 aveva segnato 125 reti in 34 partite.
Il Bayern Monaco ha chiuso la stagione con la "manita" inflitta al Colonia che porta a 122 le reti realizzate nelle 34 partite di questa Bundesliga, dove ha conquistato il suo 35° Meisterschale. Record assoluto nel 21° secolo tra i top 5 campionati europei. Ma il Grande Torino nel'48 fece meglio: 125 reti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bayern Win Bundesliga Title Kane, Diaz & Olise RECORD Attack DOMINATE
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