Il Bayern domina in Bundesliga col 35° titolo e il record di 122 gol | ma il Grande Torino fece meglio

Il Bayern Monaco ha vinto il suo 35° titolo in Bundesliga e ha segnato 122 gol in 34 partite di campionato, confermandosi come la squadra più prolifica della stagione. La squadra ha concluso il campionato con una vittoria per 5-0 contro il Colonia, rafforzando il record di reti segnate. Tuttavia, il record di gol realizzati in una singola stagione è stato stabilito dal Grande Torino, che nel 1947-48 aveva segnato 125 reti in 34 partite.

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