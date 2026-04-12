Il Bayern batte il record di gol in Bundesliga mentre il Dortmund sbaglia

Nella recente partita di Bundesliga, il Bayern ha stabilito un nuovo record di gol segnati, mentre il Borussia Dortmund ha commesso alcuni errori che hanno influenzato il risultato. La sfida si è conclusa con un risultato che resterà negli annali della competizione. Le due squadre si sono affrontate in una partita che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, evidenziando le differenze tra le due formazioni in campo.

2026-04-11 23:28:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Bayern ha scritto un’altra pagina dei libri di storia. Il Bayern Monaco ha scritto la storia della Bundesliga facendo un altro grande passo verso il titolo con una netta vittoria per 5-0 in casa del St. Pauli. Il colpo di testa di Jamal Musiala al nono minuto ha visto il Bayern pareggiare il record di gol segnati in una stagione della Bundesliga, stabilito dalla squadra 1971-72, con il 101esimo della stagione. Il 102esimo gol da record arriva solo al 53?, quando Leon Goretzka sferza un tiro al volo sul secondo palo dopo che la punizione di Joshua Kimmich è stata lanciata sulla sua traiettoria.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Bayern batte il record di gol in Bundesliga mentre il Dortmund sbaglia Leggi anche: Reggiani da record! È il più giovane italiano in gol in Bundesliga. E a Dortmund lo paragonano a... Bundesliga: il Bayern fermato di nuovo ad Amburgo, Dortmund a -6 dalla vettaAmburgo (Germania) 2 febbraio 2026 – Il Bayern si ferma di nuovo e di colpo la Bundesliga sembra riaperta in una bellissima corsa a due.