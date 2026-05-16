Il 20 maggio al via i lavori per il rifacimento della riviera nord

Il 20 maggio prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla riviera nord di Pescara. L'intervento riguarderà circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino, che saranno asfaltati completamente. I lavori prevedono la rimozione del vecchio asfalto e la posa di quello nuovo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada. La durata prevista è di diverse settimane, durante le quali saranno adottate misure per limitare i disagi alla viabilità.

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Inizieranno il 20 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale della riviera nord di Pescara, che permetteranno di asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino. A presentare gli interventi sono stati il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Alfredo Cremonese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pescara. Al via dal 20 maggio i lavori sulla riviera nord Sullo stesso argomento Pescara, via i lavori al lungomare: 1 milione per la Riviera Nord? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra via Foscolo e via Cadorna? Quali tecniche userà l'impresa per evitare nuovi cedimenti stradali? Chi... Chiusa per lavori fino a mercoledì 20 maggio la sede URP della Regione #Piemonte a #Novara di Via Mora Gibin, 4. Garantito il servizio al pubblico con le modalità al link regione.piemonte.it/web/amministra… x.com Mentorship del lunedì: chiedi qualsiasi cosa | 04 maggio 2026 reddit Lavori in galleria con deviazione notturna. Realizzata la rampa di raccordo, dal 20 maggio il cantiere sulla FlaminiaCANTIANO Sono partiti i lavori di preparazione del cantiere relativo all'intervento urgente di messa in sicurezza della galleria Cave ... msn.com Terraglio Est, a maggio al via i lavori per il sottopassoTREVISO - Le ruspe accenderanno i motori a maggio, quando finirà la laboriosa fase iniziale del cantiere del Terraglio Est, opera da oltre 30 milioni di euro finanziata dalla Regione, non poco ... ilgazzettino.it