Il 20 maggio al via i lavori per il rifacimento della riviera nord

Da ilpescara.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla riviera nord di Pescara. L'intervento riguarderà circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino, che saranno asfaltati completamente. I lavori prevedono la rimozione del vecchio asfalto e la posa di quello nuovo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada. La durata prevista è di diverse settimane, durante le quali saranno adottate misure per limitare i disagi alla viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizieranno il 20 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale della riviera nord di Pescara, che permetteranno di asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino. A presentare gli interventi sono stati il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Alfredo Cremonese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pescara. Al via dal 20 maggio i lavori sulla riviera nord

Video Pescara. Al via dal 20 maggio i lavori sulla riviera nord

Sullo stesso argomento

Pescara, via i lavori al lungomare: 1 milione per la Riviera Nord? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra via Foscolo e via Cadorna? Quali tecniche userà l'impresa per evitare nuovi cedimenti stradali? Chi...

il 20 maggio al lavoriLavori in galleria con deviazione notturna. Realizzata la rampa di raccordo, dal 20 maggio il cantiere sulla FlaminiaCANTIANO Sono partiti i lavori di preparazione del cantiere relativo all'intervento urgente di messa in sicurezza della galleria Cave ... msn.com

Terraglio Est, a maggio al via i lavori per il sottopassoTREVISO - Le ruspe accenderanno i motori a maggio, quando finirà la laboriosa fase iniziale del cantiere del Terraglio Est, opera da oltre 30 milioni di euro finanziata dalla Regione, non poco ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web