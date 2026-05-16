Ikaros Jac Et labora | prima boccata d’ossigeno L’agenzia Sol pagherà gli stipendi arretrati

Le tre fondazioni, Ikaros, Jac ed Et Labora, hanno ricevuto conferma che l’agenzia incaricata pagherà gli stipendi arretrati ai loro dipendenti. La notizia rappresenta una prima soluzione in un quadro di difficoltà finanziarie e dispute legali tra le parti coinvolte. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e apre uno spiraglio per le attività e il funzionamento delle organizzazioni. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

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