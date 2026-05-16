Ikaros Jac Et labora | prima boccata d’ossigeno L’agenzia Sol pagherà gli stipendi arretrati
Le tre fondazioni, Ikaros, Jac ed Et Labora, hanno ricevuto conferma che l’agenzia incaricata pagherà gli stipendi arretrati ai loro dipendenti. La notizia rappresenta una prima soluzione in un quadro di difficoltà finanziarie e dispute legali tra le parti coinvolte. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e apre uno spiraglio per le attività e il funzionamento delle organizzazioni. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.
Bergamo. Un piccolo spiraglio di luce per le Fondazioni Ikaros, Jac e Et Labora, dopo le controversie che li hanno visti coinvolti. Il personale scolastico verrà finalmente retribuito nelle sue due mensilità arretrate. “Un atto di responsabilità verso i somministrati, nonostante le inadempienze delle Fondazioni”- dichiara Francesco Chiesa, segretario generale Nidil Cgil Bergamo. Un risultato ottenuto dopo un confronto con l’agenzia Sol – Soluzione Lavoro che si è resa disponibile nella retribuzione, nonostante la pesante situazione debitoria delle Fondazioni nei suoi confronti. Si tratta quindi di un passo in avanti che garantisce sostegno a una parte del personale coinvolto nel blocco dei pagamenti degli ultimi mesi, segnando un punto di discontinuità rispetto all’immobilismo delle direzioni delle Fondazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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