Idonei Regione Puglia la proroga delle graduatorie non basta | Non sia un provvedimento di facciata

Una nota diffusa da un rappresentante regionale esprime forte preoccupazione riguardo alla situazione delle assunzioni in Puglia, evidenziando che la proroga delle graduatorie non è considerata sufficiente. Si sottolinea che l’attuale difficoltà nel portare avanti le procedure di assunzione rappresenta un problema che richiede interventi concreti e immediati. La posizione evidenzia anche la condanna verso eventuali iniziative che possano essere interpretate come semplici misure di facciata, senza soluzioni reali.

“Profonda preoccupazione e ferma condanna in merito all'attuale stallo delle procedure di assunzione”. A esprimerla, in una nota, è il Comitato Idonei Concorsi Regione Puglia, che interviene a poche settimane di distanza dall'approvazione, in Consiglio pugliese, di una proroga della validità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Consiglio Regionale della Puglia 1 aprile

Sullo stesso argomento

Idonei Concorsi Regione, il Consiglio della Puglia approva proroga graduatorie fino al 2027Il provvedimento si applica anche alle graduatorie di enti pubblici vigilati dalla Regione, enti strumentali, delle agenzie regionali e aziende del...

Graduatorie idonei Regione Puglia, il centrodestra: "Sì a continuità fino ad aprile 2027"La questione riguarda centinaia di persone che hanno ottenuto l'idoneità alle selezioni per ottenere un posto di lavoro negli uffici della Regione...

Puglia. Ecco i candidati idonei per posto di Dg Izs Puglia e BasilicataSi tratta di Buonavoglia Canio, Caracappa Santo, Chiocco Doriano, Di Marco Lo Presti Vincenzo, Lelli Rossella Colomba, Peracca Laura e Quaranta Vincenzo. L’elenco è stato approvato con la ... quotidianosanita.it