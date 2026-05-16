Idonei Regione Puglia la proroga delle graduatorie non basta | Non sia un provvedimento di facciata
Una nota diffusa da un rappresentante regionale esprime forte preoccupazione riguardo alla situazione delle assunzioni in Puglia, evidenziando che la proroga delle graduatorie non è considerata sufficiente. Si sottolinea che l’attuale difficoltà nel portare avanti le procedure di assunzione rappresenta un problema che richiede interventi concreti e immediati. La posizione evidenzia anche la condanna verso eventuali iniziative che possano essere interpretate come semplici misure di facciata, senza soluzioni reali.
“Profonda preoccupazione e ferma condanna in merito all'attuale stallo delle procedure di assunzione”. A esprimerla, in una nota, è il Comitato Idonei Concorsi Regione Puglia, che interviene a poche settimane di distanza dall'approvazione, in Consiglio pugliese, di una proroga della validità. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Consiglio Regionale della Puglia 1 aprile
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