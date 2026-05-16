I nomi storici in via d' estinzione a Viterbo | lo strano caso di Rosa

A Viterbo si nota un calo nel numero di persone con nomi storici, tra cui quello di Rosa. I dati ufficiali dell'Istat sull'anagrafe locale mostrano come le scelte dei genitori siano cambiate nel tempo. Numeri e statistiche indicano una diminuzione delle nascite di individui con nomi tradizionali, mentre si registrano nuove preferenze. Questa tendenza riguarda diverse età e fasce generazionali, evidenziando un mutamento nelle preferenze per i nomi delle nuove generazioni.

Se si spulciano i dati ufficiali dell'Istat sull'anagrafe di Viterbo, si capisce subito come siano cambiate le abitudini dei genitori. Molti nomi storici che per secoli si sono tramandati di generazione in generazione, oggi non li sceglie quasi più nessuno. Le culle del capoluogo si sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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