In questo numero di Linkiesta Etc si affronta il tema della tecnologia delle emozioni, con un focus su un caso che ha attirato l’attenzione. L’articolo è disponibile in alcune edicole di Milano e Roma, così come negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La pubblicazione si propone di analizzare un episodio che ha coinvolto un individuo noto come mister Fisher, definito come un genio collettivo, e le implicazioni legate alle innovazioni tecnologiche nel campo delle emozioni.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Courtesy of Close And Remote Collective We are making a film about Mark Fisher «and now that you are watching, so are you» è molto di più di un semplice documentario sulla figura del teorico e critico culturale britannico prematuramente scomparso nel 2017. «È un progetto d’arte che ha un film all’interno», spiegano Simon Poulter e Sophie Mellor, artisti visuali membri del collettivo Close and Remote che hanno ideato l’opera. Nato un anno fa da una conversazione casuale «seduti in un parco con il giornalista Tim Burrows», il documentario esplora e rievoca l’eredità di Fisher. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lo strano caso di mister Fisher, genio collettivo

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Blind date with my Ex! Met my billionaire ex-husband with my kid. He's dying of regret!

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