Un medico specializzato in rianimazione ha condiviso le testimonianze di pazienti che sono risvegliati dalla morte clinica. Secondo quanto riferito, queste persone descrivono sensazioni che non sembrano sogni o allucinazioni, paragonandole a un computer che continua a funzionare anche con la spina staccata. L’intervista si concentra sulle esperienze di pre-morte e fuori dal corpo, offrendo uno sguardo su cosa raccontano i pazienti che hanno vissuto queste situazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulle esperienze di pre-morte (NDE) e quelle fuori dal corpo (OBE ) di persone che hanno recuperato le proprie funzioni vitali dopo aver sperimentato, a causa di gravi patologie o traumi, condizioni come l’arresto cardiocircolatorio o l’encefalogramma piatto che portano al decesso. Studi, casi e dati registrati scientificamente, studiati in contesti medico-clinici italiani e internazionali spiegati dal dottor Francesco Sepion i, medico presso il Dipartimento Emergenza e Urgenza dell’Asl 1 della Regione Umbria, e autore di Al confine dell’aldilà. Dottor Sepioni che cosa si intende esattamente per esperienza di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I miei pazienti che si sono risvegliati dalla morte clinica mi raccontano tutti le stesse cose. Non sono sogni né allucinazioni, è come un pc che funziona con la spina staccata”: intervista al dottor Sepioni

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La mia paziente è entrata nel mio studio e ha distrutto ogni mia certezza per sempre

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