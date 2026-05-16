I miei pazienti che si sono risvegliati dalla morte clinica mi raccontano tutti le stesse cose Non sono sogni né allucinazioni è come un pc che funziona con la spina staccata | intervista al dottor Sepioni
Un medico specializzato in rianimazione ha condiviso le testimonianze di pazienti che sono risvegliati dalla morte clinica. Secondo quanto riferito, queste persone descrivono sensazioni che non sembrano sogni o allucinazioni, paragonandole a un computer che continua a funzionare anche con la spina staccata. L’intervista si concentra sulle esperienze di pre-morte e fuori dal corpo, offrendo uno sguardo su cosa raccontano i pazienti che hanno vissuto queste situazioni.
Tutto quello che c’è da sapere sulle esperienze di pre-morte (NDE) e quelle fuori dal corpo (OBE ) di persone che hanno recuperato le proprie funzioni vitali dopo aver sperimentato, a causa di gravi patologie o traumi, condizioni come l’arresto cardiocircolatorio o l’encefalogramma piatto che portano al decesso. Studi, casi e dati registrati scientificamente, studiati in contesti medico-clinici italiani e internazionali spiegati dal dottor Francesco Sepion i, medico presso il Dipartimento Emergenza e Urgenza dell’Asl 1 della Regione Umbria, e autore di Al confine dell’aldilà. Dottor Sepioni che cosa si intende esattamente per esperienza di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La mia paziente è entrata nel mio studio e ha distrutto ogni mia certezza per sempre
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