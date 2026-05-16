Un viaggio tra le regioni italiane porta uno scrittore a riscoprire i bar di paese, ancora vivi come pochi altri spazi pubblici. Lasciata la città in cui si era trasferito per lavoro, si dirige verso la provincia di origine, attraversando paesaggi e incontri che rivelano realtà diverse da quelle delle mete turistiche più note. In questa esplorazione, il protagonista cerca di capire cosa significhi ancora oggi appartenere a un luogo e quali sono le vere radici di un'Italia che, tra tradizione e cambiamento, continua a mantenere alcune sue caratteristiche più autentiche.

Ne ho avuto l’ennesima conferma l'altro giorno a «Il Cavallino», scendendo il passo del Muraglione da Forlì ormai già nel Mugello inoltrato. Ho raggiunto il ristoro dopo chilometri in cui guidavo solo, letteralmente disperso in un paesaggio verde scintillante e prevalentemente abbandonato, una sorta di museo a cielo aperto della civiltà che eravamo, con le edicole votive e i casolari in pietra pieni solo di fantasmi. Incedevo come l’unica presenza umana in un mondo un tempo vivo. Al Cavallino un silenzio da frontiera, due canoni zuppi d’acqua e fango con la faccia buffa mi fissavano annoiati seduti uno sull’altro sulle scale di un complesso abitativo classico del dopoguerra: al piano di sopra la famiglia, a quello sotto, della stessa metratura, l’attività commerciale e, dietro nel giardino, l’aia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I bar di paese sono una delle poche cose ancora sincere in un'Italia dominata dal turismo instagrammabile

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