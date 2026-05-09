Dal 8 al 14 maggio 2026, il palinsesto televisivo include diverse partite di calcio trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, accessibili rispettivamente sui numeri 214 e 215 del telecomando Sky. La copertura riguarda principalmente le partite della Serie A EniLive 20252026, con aggiornamenti sulla programmazione e un calendario dettagliato delle dirette. Tutte le partite sono visibili in diretta e vengono trasmesse sui canali dedicati di DAZN.

Tutte le dirette su DAZN 1 e 2 con calendario dettagliato, eventi e programmazione aggiornata. Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati GLI APPUNTAMENTI IN APP - Venerdì 8 maggio, il grande ciclismo entra nel vivo con la prima tappa del Giro d’Italia 2026 dalle 12:30, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva. La giornata sarà accompagnata anche dal Rally del Portogallo dalle 08:35 e dal weigh-in di Wardley vs.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto da 8 al 14 Maggio 2026

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Non lo fate sapere a @RadioRadioWeb @radiosei @RadioLaziale (tranne il palinsesto 10-13) @incontroolympia @salomone_l @steagresti Altrimenti vi dicono che lasciare la squadra da sola non va bene... x.com

Qualcuno ha delle buone raccomandazioni horror/ gore su Crunchyroll o Hulu reddit