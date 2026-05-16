GUIDA TV 16 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv per la serata del 16 maggio 2026, con tutte le proposte delle principali reti italiane. Tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altri canali ci sono programmi di intrattenimento, film e serie TV. Sono presenti anche eventi sportivi e approfondimenti di attualità, con orari e dettagli sui programmi in programmazione. La guida aiuta a scoprire cosa trasmettono le varie emittenti e a scegliere cosa guardare. Inoltre, si può partecipare al toto share indovinando gli ascolti serali.
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:35 01:05 Eurovision Song Contest ultima puntata Sottovoce e Dintorni Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 The Rookie 7 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:30 00:00 Sapiens: Un Solo Pianeta Tg3 Mondo Doc Notiziario Rete 4 21:35 00:30 Il Marchese del Grillo Un Sacco Bello Film Film Canale 5 21:55 00:55 Il Gladiatore 2 1ªTv Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:25 23:20 Kung Fu Panda 4 1ªTv Chinese Zodiac Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole E’ Quella Giusta: La... 🔗 Leggi su Bubinoblog
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