GUIDA TV 16 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera del 16 aprile 2026, con programmi trasmessi da Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti. La serata offre una varietà di show, film e approfondimenti, con diverse opzioni per gli spettatori. Chi vorrà partecipare al toto-share potrà provare a indovinare gli ascolti dei programmi più attesi. La guida aiuta a scegliere cosa guardare tra le proposte televisive di questa sera.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Uno Sbirro in Appennino 1ªTv Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:30 00:30 Ore 14 Sera Radio2 Social Club R Inchieste Show Rai3 21:20 00:00 Splendida Cornice Tg3 Linea Notte Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 01:00 Stanno Tutti Invitati ultima puntata X-Style Show Rubrica Italia 1 21:35 23:40 Armor 1ªTv Bus 657 Film Film La7 21:30 23:30 In Viaggio con Barbero R I Segreti dei Dittatori Doc. Doc. Tv8 20:55...🔗 Leggi su Bubinoblog

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