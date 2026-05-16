Grosseto piange l’artista del cuoio | addio al maestro di Maremma

A Grosseto si piange la scomparsa di un artista noto nel settore del cuoio, considerato un punto di riferimento nel territorio. L'uomo univa la lavorazione della selleria alla passione per la pittura, con un ruolo importante nel panorama locale. La Selleria Maremmana, da lui gestita, è diventata un punto di riferimento per appassionati e professionisti, contribuendo a rafforzare la tradizione artigianale della zona. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità e per il mondo dell’artigianato locale.

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? Punti chiave Chi era l'uomo che univa la selleria alla pittura?. Come ha fatto la Selleria Maremmana a diventare un simbolo locale?. Quali tecniche antiche rischia ora di perdere la tradizione equestre?. Perché la sua scomparsa colpisce l'identità stessa della Maremma?.? In Breve Collaborazione storica con Francesco Ferretti presso la Selleria Maremmana.. Attività professionale autonoma svolta presso l'Alfatec in via Aurelia Nord a Grosseto.. Talento artistico nel settore della pittura applicata alla cultura del territorio.. Preservazione delle tecniche manuali per la tradizione del cavallo maremmano.. Grosseto piange Andrea Massaro, storico mastro sellaio e artista che ha dedicato la vita al cavallo maremmano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto piange l’artista del cuoio: addio al maestro di Maremma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maremma piange Lucia Fadini Bianchi: addio a un pilastro del turismo? Cosa scoprirai Come ha fatto Lucia Bianchi a trasformare l'economia della Maremma? Cosa è successo durante il tragico tentativo di raggiungere... Matera piange Nicola Festa: addio al maestro dei cucù? Cosa sapere Scomparsa a Matera del maestro ceramista Nicola Festa, custode della tradizione dei cucù.