Grande Fratello Vip | Francesca Manzini eliminata ad un passo dalla finale

Da ildifforme.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Manzini è stata eliminata dal Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla finale. La concorrente si è trovata a dover lasciare il reality show prima di raggiungere l’ultimo appuntamento con il torneo. Durante l’edizione, i suoi tecnicismi principali sono stati spesso al centro dell’attenzione. La sua uscita è stata comunicata durante una puntata trasmessa in diretta. La partecipante non è più tra i concorrenti in gara e il suo percorso si ferma prima di arrivare all’ultima fase del programma.

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Francesca Manzini, ad un passo dalla finale, ha dovuto dire addio al Grande Fratello Vip: i suoi tecnicismi centrali rimarranno protagonisti dell'edizione Nella semifinale delGrande Fratello Vipci sono state tante dinamiche, tecnicismi centrali, scontri e un’eliminazione shock. Infatti, ad un passo dalla finale,Francesca Manzini è stata eliminata dopo un televoto flashcontro Adriana Volpe che l’ha mandata dritta in finale. Quindi i finalisti sono:Adriana Volpe,Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raul Dumitrasche, ad inizio puntata, ha vinto il televoto contro Renato Biancardi. Quest’ultimo è ora in nomination insieme a Raimondo Todaro, ma il risultato si scoprirà all’inizio della finale, il prossimo 19 maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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