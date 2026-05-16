Grande Fratello Vip | Francesca Manzini eliminata ad un passo dalla finale

Francesca Manzini è stata eliminata dal Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla finale. La concorrente si è trovata a dover lasciare il reality show prima di raggiungere l’ultimo appuntamento con il torneo. Durante l’edizione, i suoi tecnicismi principali sono stati spesso al centro dell’attenzione. La sua uscita è stata comunicata durante una puntata trasmessa in diretta. La partecipante non è più tra i concorrenti in gara e il suo percorso si ferma prima di arrivare all’ultima fase del programma.

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