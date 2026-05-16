Grande Fratello Vip chi sono finalisti | Francesca Manzini fuori al televoto

Roma, 15 maggio 2026 - La finale del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina e si definiscono i finalisti della edizione. Tra le novità di questa sera, Francesca Manzini è uscita al televoto, lasciando così il percorso in corsa. Gli altri concorrenti ancora in gara sono stati aggiornati durante la diretta, mentre si attendono i risultati ufficiali per scoprire chi si aggiudicherà il titolo. La serata ha visto anche momenti di tensione e sorprese tra i partecipanti, in attesa della conclusione della sfida.

Roma, 15 maggio 2026 - Finale col botto, almeno ci si prova, per il Grande Fratello Vip 2026. Per gli ultimi giorni dei concorrenti all’interno della Casa la produzione e gli autori del reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno pensato a un ritorno che potrebbe dare un minimo di boost alla fine di questa già trionfale stagione. L’ospite. Dopo essere stata per tre giorni all’interno della Casa come ospite - e aver di fatto regalato uno dei “casi” di questa edizione con la sua presunta intossicazione alimentare dovuta, secondo lei, a un semplice paio di mele - torna al Gf Vip Valeria Marini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Grande Fratello VIP - Francesca Manzini e Raimondo Todaro ballano Dirty Dancing

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