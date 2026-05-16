Grande Fratello Vip 2026 diretta semifinale | Raul e Adriana finalisti eliminata Francesca

Nella serata del 15 maggio, alle 22:00, si è tenuta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa in diretta. Prima di iniziare, l'ospite conduttore ha salutato le opinioniste e i concorrenti eliminati, mentre alle 22:02 è entrata in studio. Durante la puntata, sono stati annunciati i finalisti, con Raul e Adriana che si sono qualificati alla fase conclusiva del reality. È stata eliminata la concorrente Francesca, che non ha superato il televoto.

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