Grande Fratello Vip 2026 diretta semifinale | Raul e Adriana finalisti eliminata Francesca
Nella serata del 15 maggio, alle 22:00, si è tenuta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa in diretta. Prima di iniziare, l'ospite conduttore ha salutato le opinioniste e i concorrenti eliminati, mentre alle 22:02 è entrata in studio. Durante la puntata, sono stati annunciati i finalisti, con Raul e Adriana che si sono qualificati alla fase conclusiva del reality. È stata eliminata la concorrente Francesca, che non ha superato il televoto.
15 maggio – 22:00. Breve anteprima. 15 maggio – 22:02. Ilary arriva in studio e, prima di dare il via alla semifinale, saluta le opinioniste e i concorrenti eliminati. La Blasi svela poi che Annalisa – a cui è dedicato un numero stasera – farà una sorpresa ai concorrenti. Due chiacchiere di rito con i nominati Raul Dumitras e Renato Biancardi, in attesa di capire chi tra di loro sarà il quarto finalista, e stop al televoto. 15 maggio – 22:06. Antonella e Alessandra vs Francesca. Il primo argomento della serata è lo scontro tra Francesca Manzini, da un lato, e Antonella Elia e Alessandra Mussolini, dall’altro. Al termine della clip, la Manzini chiede se può parlare “ senza essere interrotta ”, perché non accetta che le compagne la definiscano “ pericolosa ” per i suoi modi di fare nella Casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera
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