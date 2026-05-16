Grande attesa per lo Swatch x Audemars Piguet | diverse persone hanno passato la notte in strada per aggiudicarsi un Royal Pop

L’uscita dell’orologio Swatch x Audemars Piguet, il modello Royal Pop, ha attirato molte persone che hanno deciso di passare la notte in strada per assicurarsi uno dei pezzi disponibili. La notizia si è diffusa in diverse città, tra cui Pescara, dove nel negozio monomarca della Swatch si è registrato un forte afflusso di appassionati. La domanda per questo orologio, risultato di una collaborazione tra i due marchi, ha portato a lunghe attese e a una certa mobilitazione tra gli interessati.

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