Gorgognano rivive per un giorno Passeggiata spettacolo e pranzo

Gorgognano torna a vivere per un giorno con una festa dedicata ai suoi abitanti e visitatori. La giornata prevede una passeggiata, uno spettacolo e un pranzo organizzati nel paese che si trova in uno stato di abbandono. L’evento si svolge domani, anche se il maltempo ha già portato alla cancellazione della data prevista per domenica scorsa. La manifestazione è stata riprogrammata per offrire un’occasione di incontro e di ricostruzione del villaggio.

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Grande festa nel paese fantasma di Gorgognano in programma domani, nonostante la minaccia del maltempo che ha già costretto a rinviare l’evento, originariamente previsto per domenica scorsa. Come fanno sapere dall’associazione Parco Museale della Val di Zena, "non sarà possibile allestire il pranzo e lo spettacolo su al vecchio paese di Gorgognano perché sabato (oggi, ndr) sarà brutto tempo e sarebbe difficile portare su tutto il materiale. Però rimane confermata la camminata del mattino, mentre lo spettacolo e il pranzo si terranno presso Botteghino di Zocca. Il pranzo all’aperto sarà alle ore 13 alla scuolina del Botteghino in via Zena 46. Confermato lo spettacolo alle ore 14 circa alla Chiesa del Botteghino in via Zena 48. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gorgognano rivive per un giorno. Passeggiata, spettacolo e pranzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conte, dopo l’intervento: pranzo e passeggiata nel verde con la famiglia? Domande chiave Come influirà questo momento di privacy sulla sua prossima strategia politica? Quali dettagli rivelano le immagini del leader nel... Leggi anche: Week end a Rivignano: passeggiata ecologica, apertura stagione dei treni, spettacolo teatrale