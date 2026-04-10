Week end a Rivignano | passeggiata ecologica apertura stagione dei treni spettacolo teatrale

Sabato 18 a Rivignano Teor si svolgeranno diverse iniziative. La giornata si aprirà con una passeggiata ecologica promossa da Plastic Free, un'organizzazione di volontariato che si dedica alla tutela ambientale. A seguire si terrà l’apertura della stagione dei treni nella stazione locale, con un evento pubblico. In serata è previsto anche uno spettacolo teatrale aperto alla cittadinanza.

Una serie di iniziative avranno luogo sabato 18 a Rivignano Teor. Si inizierà di buon mattino con la Passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, un’organizzazione di volontariato indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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