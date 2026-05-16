Durante la puntata odierna di Bike Today, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport, è stato intervistato Giuseppe Martinelli. Nel corso dell'intervento, ha parlato di Pellizzari, ricordandogli di considerare chi sia Vingegaard e di mantenere pazienza nelle prossime tappe. Inoltre, ha menzionato che Gall si è distinto per il suo rendimento nel finale di gara. Le sue parole si sono concentrate sui dettagli delle strategie e delle prestazioni degli atleti coinvolti nelle recenti competizioni.

Giuseppe Martinelli è stato l’ospite della puntata odierna di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il dirigente sportivo ed ex ciclista classe 1955 ha analizzato quanto avvenuto nella tappa odierna del Giro d’Italia dall’alto della sua clamorosa esperienza nel ciclismo e nella Corsa Rosa, avendola vinta più e più volte da manager. La frazione odierna, che si è conclusa in cima al temibile Blockhaus ha visto il trionfo del grande favorito della Corsa Rosa edizione 2026. “ Jonas Vingegaard ha dato la prima dimostrazione di forza anche se, ad essere sincero, mi aspettavo anche qualcosa in più da lui. Dopotutto negli ultimi chilometri mi ha dato la sensazione che abbia sofferto un po’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giuseppe Martinelli: “Pellizzari deve ricordarsi chi è Vingegaard e avere pazienza. Gall era il più brillante nel finale”

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