Giro d’Italia la tappa di oggi | Chieti-Fermo tra pendenze e finale thrilling

Da sportface.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la tappa tra Chieti e Fermo, lunga e con diverse pendenze che potrebbero influenzare la corsa. La frazione si conclude con un finale che promette emozioni, con alcuni dei favoriti pronti a lanciare attacchi decisivi. La corsa attraversa paesaggi vari e si prepara a regalare sorprese lungo il percorso. La classifica generale si mantiene aperta, mentre gli atleti si sfidano per guadagnare posizioni importanti. La tappa si svolge in un clima di attesa e tensione, con i corridori pronti a dare il massimo.

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L’ottava tappa del Giro d’Italia a Chieti-Fermo potrebbe regalare grandi emozioni: cosa aspettarsi e chi sono i favoriti Il Giro d’Italia 2026 continua tra paesaggi bellissimi e una lotta per il rosa che non manca di riservare emozioni e sorprese. La giornata di oggi avrà una doppia anima: la prima scorre via liscia tra Abruzzo e Marche. I primi cento chilometri sono pianeggianti, un respiro prima del tour del force. La seconda, quella vera, esplode nel finale con una sequenza di salite che non concede tregua e trasforma la tappa in una sfida nella sfida, tra resistenza, muscoli e strategia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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