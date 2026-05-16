Giro d’Italia | domani la nona tappa con arrivo sull’Appennino bolognese

Domani si disputa la nona tappa del Giro d’Italia, con partenza e arrivo sull’Appennino bolognese. Dopo i 154 chilometri tra Abruzzo e Marche della tappa precedente, la corsa attraversa la regione Emilia-Romagna, dove si svolge l’unica tappa in questa edizione nel territorio. La gara si svolge nell’arco della giornata, coinvolgendo le strade di montagna e pianura della zona. La tappa si conclude con un arrivo in salita sui rilievi dell’Appennino.

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