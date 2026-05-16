Giro d’Italia | blocchi stradali e possibili disagi ai servizi sanitari
Durante il Giro d’Italia sono previsti blocchi stradali in alcune zone, che potrebbero causare disagi ai servizi sanitari. Alcune strutture mediche situate lungo il percorso, o nelle aree interessate, potrebbero subire modifiche negli orari di accesso o temporanei disservizi. Le autorità hanno comunicato che si adotteranno misure per limitare i disagi ai cittadini e alle strutture sanitarie, ma non sono stati specificati dettagli sulle modalità di intervento o le tempistiche.
? Punti chiave Quali strutture sanitarie saranno colpite dai blocchi stradali?. Come cambieranno gli orari di accesso ai centri medici?. Chi gestirà i varchi per le ambulanze durante la corsa?. Quali percorsi alternativi suggerisce l'Azienda USL per evitare rallentamenti?.? In Breve Chiusura Piazza Aldo Moro a Capannori dalle 10:00 alle 14:00 del 20 maggio.. Rallentamenti previsti verso ospedali San Luca, Campo di Marte, Apuane e Monterosso Achille Sicari.. Varchi specifici garantiscono il passaggio dei mezzi 112 e delle ambulanze durante la tappa.. La tappa 11 collegherà Porcari a Chiavari interessando la viabilità tra Lucca e Massa Carrara.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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AGGIORNAMENTO TRAFFICO Giro d’Italia Situazione blocchi stradali e traffico ore 14:37 #pomigliano #pomiglianodarco #napoli #campania facebook
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