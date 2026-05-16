Giro d’Italia | blocchi stradali e possibili disagi ai servizi sanitari

Durante il Giro d’Italia sono previsti blocchi stradali in alcune zone, che potrebbero causare disagi ai servizi sanitari. Alcune strutture mediche situate lungo il percorso, o nelle aree interessate, potrebbero subire modifiche negli orari di accesso o temporanei disservizi. Le autorità hanno comunicato che si adotteranno misure per limitare i disagi ai cittadini e alle strutture sanitarie, ma non sono stati specificati dettagli sulle modalità di intervento o le tempistiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui