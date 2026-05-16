Gesto di generosità all' ospedale di Molfetta | donato dispositivo per misurare indice Abi nei pazienti

Un dispositivo per misurare l’indice caviglia-braccio (Abi) è stato recentemente donato all’ospedale ‘Don Tonino Bello’ di Molfetta. La donazione mira a migliorare le procedure di diagnosi e monitoraggio dei pazienti. L’apparecchio è stato consegnato ai reparti dell’ospedale per essere utilizzato nelle attività cliniche quotidiane. La donazione è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali dell’ente ospedaliero. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti o enti coinvolti nel gesto di generosità.

Un apparecchio per la misurazione dell'indice caviglia-braccio (Abi) è stato donato all'ospedale ‘Don Tonino Bello’ di Molfetta. Il dispositivo analogico è stato consegnato alla direttrice medica, Anna Mundo, alla direzione amministrativa e al personale medico e infermieristico dell’Ambulatorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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