Geloso della ex perde la testa Costretta a subire atti sessuali Ricorso inammissibile | in cella

Un uomo è stato condannato a sei anni e un mese di reclusione in via definitiva per aver commesso violenza sessuale nei confronti della ex partner. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore, mosso dalla gelosia, avrebbe costretto la donna a subire atti sessuali, perdendo il controllo in un momento di forte tensione. La donna ha presentato ricorso, ma è stato dichiarato inammissibile, e l’uomo si trova attualmente in cella.

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di Laura Valdesi SIENA Violenza sessuale all’ex, condannato a 6 anni e un mese in via definitiva. La Corte di Cassazione giovedì ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso contro la pena decisa dalla Corte di appello di Firenze che, a sua volta, confermò quella del collegio presieduto da Simone Spina a Siena, il 10 marzo 2022. Nessuno ’sconto’ dunque per l’uomo, un 50enne originario della provincia di Grosseto. La sentenza è diventata esecutiva. "In questi tipi di processi non c’è da essere contenti, specialmente quando persone vanno in carcere. La serenità arriva soltanto per aver messo un punto ed una fine a questa spiacevole vicenda giudiziaria che durava da quasi nove anni", commenta l’avvocato della parte civile Manfredi Biotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Geloso della ex, perde la testa. Costretta a subire atti sessuali. Ricorso inammissibile: in cella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forced to marry cold CEO,but I turn him into a doting husband! Sullo stesso argomento “Ha toccato mia madre”. Caos al Grande Fratello, Francesca Manzini perde la testa: Ilary Blasi costretta a intervenireLa serata del Grande Fratello Vip ha raggiunto picchi di tensione altissimi durante la diretta condotta da Ilary Blasi. Ritenuto inammissibile il ricorso della Reggina contro il MessinaI giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Reggina, Acireale, Sancataldese ed Enna contro l'Acr Messina, appena retrocesso in... Geloso della ex, perde la testa. Costretta a subire atti sessuali. Ricorso inammissibile: in celladi Laura ValdesiSIENAViolenza sessuale all’ex, condannato a 6 anni e un mese in via definitiva. La Corte di Cassazione giovedì ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso contro la pena decisa ... lanazione.it