A circa venti giorni dal momento in cui è stato informato di essere nuovamente indagato a Pavia per l’omicidio di una giovane donna, e sei giorni dopo che questa notizia era stata diffusa dai mezzi di comunicazione, Andrea ha partecipato a un colloquio con le forze dell’ordine. Durante l’interrogatorio, ha esitato nel rispondere a una domanda sull’alibi, e una giornalista presente gli ha suggerito come rispondere. Gli inquirenti riferiscono che l’indagato è rimasto in silenzio durante questa fase.

Una ventina di giorni dopo aver saputo di essere di nuovo indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, e sei giorni dopo che la notizia si era diffusa sui media lo scorso anno, Andrea Sempio in una della sue prime interviste avrebbe tentennato, esitando nel rispondere ad una cronista su quale fosse il suo «alibi» per la mattina del 13 agosto 2007. È un dettaglio «importante», a detta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che per questo lo riportano in una delle annotazioni depositate con la chiusura dell'inchiesta della Procura pavese per omicidio volontario aggravato. «Sempio tentennò sull'alibi... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio e il colloquio in cui esitò sull'alibi. Gli inquirenti: «Rimase in silenzio, la giornalista gli suggerì la risposta»

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