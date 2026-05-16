Game of Thrones | Il piccolo grave errore di Jacob Fatu o del booking team?!

Nella settimana successiva a Backlash, si è parlato di un errore rilevato durante un evento di wrestling. Durante uno degli incontri, un lottatore ha commesso un errore che ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. La mossa sbagliata ha causato alcune reazioni sui social e tra gli spettatori presenti. Non sono state rese note le cause precise dell’episodio, né se si tratti di un errore del wrestler o di una decisione del team di produzione.

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Siamo nella settimana post-Backlash, quella dove abbiamo avuto conferma di pochi, ma importanti aspetti, uno su tutti la forza imprescindibile di Jacob Fatu, il quale perde un match importante, ma non “vende” la spear con la quale viene sconfitto e, per puro caso, due giorni più tardi è una furia contro la Bloodline. Lo definiscono il nuovo Umaga, ma a me sembra più una versione sbiadita del vero “Samona Bulldozer” visto nel suo apice un ventennio fa, quando andò in scena una serie meravigliosa di match contro John Cena. per non citare poi diverse altre contese storiche e impattanti da lui avute (vedi la faida con Jeff Hardy e il match di One Night Stand 2008). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Game of Thrones: Il piccolo/grave errore di Jacob Fatu (o del booking team?!) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FERRARI SF-26: Turbo più piccolo, IMPATTO ENORME! La Mercedes ha commesso un grave errore Sullo stesso argomento Game of Thrones: Il credo di Mustafa AliSi potrebbe nominare con molta più facilità Jacob Fatu e renderlo il volto della settimana. Jacob Fatu si schiera in difesa di Jey UsoL’ultima vittoria di Jey Uso in WWE ha acceso un vivo dibattito tra i fan, con reazioni contrastanti e riflessioni spesso divergenti.