Frosinone tenta di rubare in una ferramenta | fermato dalla Polizia di Stato

Nella notte a Frosinone, un uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre cercava di rubare in una ferramenta. Gli agenti, impegnati nei controlli di routine, hanno individuato e fermato il sospetto poco dopo l’accesso all'esercizio commerciale. L’uomo è stato condotto in questura e sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri precedenti. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’individuo, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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