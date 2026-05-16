Frosinone tenta di rubare in una ferramenta | fermato dalla Polizia di Stato

Da frosinonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Frosinone, un uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre cercava di rubare in una ferramenta. Gli agenti, impegnati nei controlli di routine, hanno individuato e fermato il sospetto poco dopo l’accesso all'esercizio commerciale. L’uomo è stato condotto in questura e sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri precedenti. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’individuo, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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Tentato furto nella notte a Frosinone, dove un uomo è stato colto in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato durante i consueti servizi di controllo del territorio. L’episodio si è verificato in viale Tevere, nei pressi di una ferramenta, dove il personale delle Volanti ha notato un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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