Frosinone ai domiciliari esce a spasso con il cane | denunciato dalla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone hanno intensificato i controlli sul territorio. Durante le verifiche, hanno denunciato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari dopo che è stato sorpreso a passeggiare con il cane. Contestualmente, hanno segnalato un’altra persona all’autorità amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti. Le operazioni si inseriscono in un’attività di monitoraggio continuativo nel rispetto delle misure restrittive e delle norme sulla detenzione di droghe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Frosinone. Nella giornata di ieri gli agenti hanno denunciato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari e segnalato amministrativamente un altro soggetto per detenzione di sostanza stupefacente. Due episodi in poche ore Il primo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, a spasso per il centro storico con 22 involucri di cocaina: 45 enne arrestata dalla Polizia di StatoLa donna è stata sorpresa dai Falchi della Squadra Mobile che hanno trovato cocaina e bilancino di precisione Napoli. Frosinone, statue decapitate e furti nelle chiese: una donna finisce agli arresti domiciliari. Contestati 11 episodiArresti domiciliari per una donna di 59 anni accusata di furti e danneggiamenti in diversi luoghi di culto della provincia di Frosinone. Il provvedimento cautelare è stato emesso ... ilmessaggero.it Truffa ai danni di un’anziana: la Polizia Stradale di Frosinone recupera gioielli sull’A1Lo scorso 17 gennaio, personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale Frosinone A1, ha recuperato diversi preziosi risultati provento di una truffa ai danni di un ... ilmessaggero.it