A Sant’Andrea in Caprile, frazione del Comune di Capannori, aumentano i problemi legati alla viabilità a causa di una frana avvenuta circa un anno fa e del traffico intenso di mezzi pesanti. I residenti manifestano crescenti disagi e preoccupazioni riguardo alle strade che collegano il paese alla zona interessata dal movimento di terra. La situazione ha portato a proteste e segnalazioni da parte delle persone che vivono nei pressi delle vie coinvolte.

Crescono i disagi e le preoccupazioni tra i residenti di Sant’Andrea in Caprile nel Comune di Capannori, per la situazione della viabilità lungo le strade che conducono alla frazione e verso la zona della frana che circa un anno fa aveva interessato il paese. Negli ultimi giorni alcuni cittadini hanno effettuato segnalazioni agli uffici comunali e alla polizia municipale per evidenziare le criticità legate al continuo passaggio di camion e mezzi pesanti diretti ai lavori presenti nell’area. Secondo quanto emerso la situazione starebbe creando problemi soprattutto a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata. Le problematiche riguarderebbero anche le condizioni del fondo stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frana e traffico di mezzi pesanti. A Sant’Andrea in Caprile sale la protesta dei residenti

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