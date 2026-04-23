La Giunta di Fiumicino ha deciso di assegnare nuovi nomi a diversi spazi pubblici della città. La delibera, firmata il 23 aprile 2026, riguarda l'intitolazione di alcune aree e piazze a personaggi ritenuti significativi per la comunità locale. Questi cambiamenti cercano di valorizzare figure storiche e culturali legate alla città e di rinnovare la memoria collettiva attraverso l’assegnazione di nuovi nomi.

? Cosa sapere La Giunta di Fiumicino ha deliberato il 23 aprile 2026 nuove intitolazioni per spazi pubblici.. Le dediche onorano Francesco Romanelli e i professori Eugenia e Vittorio Tantucci a Fiumicino.. La Giunta Comunale di Fiumicino, sotto la guida del Sindaco Mario Baccini, ha deliberato questo 23 aprile 2026 l’intitolazione di due spazi pubblici a personalità che hanno segnato profondamente la storia e il tessuto sociale della città e delle sue frazioni. L’amministrazione ha scelto di rendere omaggio alla memoria di Francesco Romanelli, figura storica della Polizia Locale, e ai professori Eugenia Bruzzi Tantucci e Vittorio Tantucci. Le decisioni toccano punti nevralgici del territorio: una pista ciclabile vicino allo scalo aeroportuale e un’area situata tra Via della Veneziana e Via Castellammare a Fregene.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino onora i grandi della città: nuovi nomi per spazi pubblici

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