Forbidden fruit 3 replica puntata 16 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 16 aprile, va in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3, disponibile anche in streaming. Nella puntata di oggi, il personaggio di Halit si reca alla stazione di polizia per prendere Yildiz e Zehra, appena arrestate in seguito a una retata in un casinò. La trama si concentra sugli sviluppi legati all’arresto e alle conseguenze delle azioni delle protagoniste.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit va a prendere Yildiz e Zehra alla stazione di polizia, dopo che queste ultime sono state arrestate a seguito di una retata in un casinò. Yildiz accusa Ender di aver fatto la soffiata. Yigit e Lila si chiariscono e si riscoprono innamorati. Yildiz scopre che non è stata presa in considerazione da Akin e Zehra per il loro video di Capodanno, ma che hanno preferito cercare un personaggio famoso al suo posto. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 84 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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