Il presidente dell'Inps ha suggerito di creare una rete tra i comuni del Sud per facilitare l'accesso ai fondi europei destinati alla regione. La proposta nasce dall'esigenza di aiutare i piccoli comuni a superare la soglia di 25 milioni di euro per i progetti, mentre si evidenzia come i miliardi della Banca europea per gli investimenti non si traducano ancora in infrastrutture concrete nel territorio meridionale. Le questioni principali riguardano l’effettiva possibilità di utilizzare efficacemente queste risorse e le modalità di collaborazione tra enti locali.

? Domande chiave Come possono i piccoli comuni superare la soglia dei 25 milioni?. Perché i miliardi della BEI non diventano infrastrutture concrete al Sud?. Chi deve colmare il vuoto lasciato da Regioni e Governo?. Come può la rete tra sindaci evitare la dispersione dei fondi?.? In Breve BEI destina quasi cinque miliardi di euro al Sud nel corso del 2025.. Soglia minima di 25 milioni di euro per accedere ai prestiti diretti BEI.. Flavio Stasi propone aggregazione tra comuni calabresi per settori agricoli ed energetici.. Articolo 170 del TFUE garantisce il principio di coesione territoriale europea.. A Bari, nella sala consiliare della città... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi UE al Sud: Tridico propone una rete tra comuni per i progetti

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