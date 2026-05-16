A Torino si apre la final-four di Champions League maschile, con la prima semifinale che coinvolge la Sir Sicoma Monini Perugia. Circa seicento tifosi si sono radunati allo stadio per assistere all’evento, che inizierà alle 17. La partita rappresenta un momento importante per la squadra umbra, pronta a confrontarsi con le avversarie in una delle competizioni più prestigiose a livello europeo. La semifinale si svolge in un clima di grande attesa e fermento tra gli appassionati di pallavolo.

Sale il sipario a Torino sede della final-four di Champions League maschile, il fischio d’inizio nella semifinale che interessa la Sir Sicoma Monini Perugia è in programma oggi alle 17. A cercare di spingerla ci saranno oltre seicento tifosi di fede bianconera che hanno affrontato o affronteranno il lungo viaggio in ogni maniera pur di essere presenti a bordo campo. Tutti pronti a farsi sentire alla Inalpi Arena che ha una capienza di quasi tredicimila spettatori. Di là dalla rete ci sarà la Pge Projekt Warszawa, formazione polacca mai affrontata prima d’ora. Stavolta si gioca in Italia, e la spinta del pubblico amico potrebbe farsi sentire, ma sicuramente gli stranieri saranno seguiti da numerosi tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Final-four di Champions, su il sipario per la Sir. Seicento tifosi a Torino: alle 17 la semifinale

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